Клопп: Только я ношу маску и перчатки на заправке в Англии

Наставник "красных" отметил, что чувствует себя инопланетянином.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался по поводу мер безопасности из-за пандемии коронавируса в Англии и Германии.

"В Германии без маски вас не пустят в магазин или ресторан, даже в парикмахерской ее нужно носить. Но когда я приезжаю на заправку в Англии, то только я один ношу маску и перчатки. Я чувствую себя инопланетянином, но не перестану этого делать, пока все не закончится.

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Не понимаю, почему мы ждали 15 июня, чтобы начать носить маски в помещениях, когда во всех остальных странах эту меру ввели гораздо раньше. Можно спорить о том, есть ли в этом смысл, но факт в том, что в странах, где это ввели раньше, число заболевших ниже, чем в Англии.

В Германии моя семья сейчас живет нормальной жизнью, которую в Англии сейчас нельзя представить. Люди могут пойти в ресторан, нужно просто надеть маску. Да, в Германии не все идеально, есть погибшие и заболевшие, но жизнь там иная", - цитирует Клоппа The Guardian.

Отметим, что В Великобритании на данный момент зарегистрировано более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 42 674 человека умерли, а 1 319 - выздоровели.

Что касается Германии, то там заболело чуть более 191 тысячи человек, из которых 8 895 человек умерли, а 174 710 - вылечились.

Ранее Юрген Клопп поделился мыслями о предстоящем матче своей команды против Эвертона.