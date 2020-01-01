СПОРТ bigmir)net вместе с партнером проекта, Carlsberg, анонсирует матч 30-го тура чемпионата Англии между Эвертоном и Ливерпулем/.

Одно из самых жарких дерби британского футбола волей случая станет одним из самых первых матчей после пандемии коронавируса. Карло Анчелотти и Юрген Клопп выведут свои команды, которые будут сражаться до победного конца.

Эвертон - Ливерпуль

Гудисон Парк, 21 июня, 21:00. Прямая трансляция на Setanta

Красный и синий Ливерпуль в нынешнем сезоне имеют кардинально разные задачи. Ливерпуль с первого тура начал побеждать и, кажется, не может остановиться. Первое место уже просто нереально будет потерять.

Карло Анчелотти и Юрген Клопп Getty Images

В то же время Эвертон на данный момент находится в середине таблицы, при этом и за еврокубки вряд ли будет бороться, и до зоны вылета ему далеко. Но еще 10 туров назад “ириски“ были одними из претендентов на то, чтобы понизиться в классе. Помог приход Карло Анчелотти.

Даже несмотря на отсутствие турнирной мотивации, для Эвертона этот матч может быть еще более важным, чем для игроков Ливерпуля. Если Эвертон не сможет победить, то рискует продлить серию без побед в мерсисайдском дерби до 10 лет.

Эвертон - Ливерпуль: анонс мерсисайдского дерби Getty Images

Последний раз “ириски“ обыгрывали Ливерпуль в октябре 2010 года. С тех пор команды сыграли 20 раз и в 10 матчах победы одержали именно игроки “красных“.

Состояние перед матчем:

Тяжело судить, в какой форме будут футболисты обеих команд, ведь после такого длительного простоя совершенно не понятно, кто и в каком состоянии находится. К примеру, Манчестер Сити в матче против Арсенала совершенно не был похож на себя в этом сезоне, и если бы не феноменальный Давид Луис, все могло бы завершиться не столь радужно для “горожан“.

Эвертон - Ливерпуль: анонс мерсисайдского дерби Getty Images

У Ливерпуля травмированы Шакири и Клайн, но эти футболисты не являются важными игроками. Другое дело Робертсон и Салах, у которых также были повреждения и их участие в матче под вопросом.

Эвертон имеет несколько более серьезные проблемы. Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на Гбамена, Уолкотта и Тосуна. Есть проблемы у Йери Мины и Бернарда. А вот о состоянии Андре Гомеша и Фабиана Делфа “папа Карло“ сказал, что они готовы играть.

Ориентировочные составы:

Весьма интересно, выпустит ли Клопп своего главного эксперта по Эвертону - Дивока Ориги, если Мо Салах все же не сможет сыграть.

Ориентировочные составы на матч Эвертон - Ливерпуль Getty Images

Эвертон: Пикфорд - Коулмэн, Кин, Холгейт, Динь - Ивоби, Гомес, Дэвис, Сигурдссон - Кальверт-Льюин, Ришарлисон

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, ван Дейк, Гомес, Робертсон - Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон - Ориги, Фирмино, Мане

Прогноз СПОРТ bigmir)net - 0:2