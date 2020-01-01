Вест Хэм - Вулверхэмптон 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии
В матче 30-го тура Вулверхэмптон одержал выездную победу над Вест Хэмом со счетом 2:0.
Голами в составе "волков" отличились Рауль Хименес и Педру Нету. Стоит отметить, что за "молотобойцев" около 10 минут отыграл украинский форвард Андрей Ярмоленко, но отличиться результативными действиями он не смог.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вулверхэмптон - Вест Хэм:
Вест Хэм - Вулверхэмптон 0:2
Голы: Хименес, 73, Нету, 84.
Вест Хэм: Фабьянски - Нгакия (Фредерикс, 81), Райс, Диоп, Крессуэлл - Нобл, Соучек - Антонио, Форналс (Ярмоленко, 81), Андерсон (Лансини, 67) - Боуэн.
Вулверхэмптон: Патрисиу - Сейсс, Коуди, Боли - Доэрти, Дендонкер (Траоре, 64), Невеш, Моутиньо, Хонни (Винагре, 90) - Хименес (Гиббс-Уайт, 90+2), Жота (Нету, 64).
Предупреждения: Антонио - Моутиньо.
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