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Вест Хэм - Вулверхэмптон 0:2 видео голов и обзор матча чемпионата Англии

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"Волки" отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Вест Хэм - Вулверхэмптон: видео голов
Вест Хэм - Вулверхэмптон: видео голов
Getty Images

В матче 30-го тура Вулверхэмптон одержал выездную победу над Вест Хэмом со счетом 2:0.

Голами в составе "волков" отличились Рауль Хименес и Педру Нету. Стоит отметить, что за "молотобойцев" около 10 минут отыграл украинский форвард Андрей Ярмоленко, но отличиться результативными действиями он не смог.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вулверхэмптон - Вест Хэм:

Вест Хэм - Вулверхэмптон 0:2
Голы: Хименес, 73, Нету, 84.

Вест Хэм: Фабьянски - Нгакия (Фредерикс, 81), Райс, Диоп, Крессуэлл - Нобл, Соучек - Антонио, Форналс (Ярмоленко, 81), Андерсон (Лансини, 67) - Боуэн.

Вулверхэмптон: Патрисиу - Сейсс, Коуди, Боли - Доэрти, Дендонкер (Траоре, 64), Невеш, Моутиньо, Хонни (Винагре, 90) - Хименес (Гиббс-Уайт, 90+2), Жота (Нету, 64).

Предупреждения: Антонио - Моутиньо.

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Теги: Вулверхэмптон, Вест Хэм, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, видео голов, обзор матча, чемпионат Англии
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