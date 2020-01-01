Эвертон - Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

Эвертон примет Ливерпуль в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В матче 30-го тура чемпионата Англии Эвертон примет Ливерпуль. Встреча состоится в воскресенье, 21 июня, на стадионе Гудисон Парк в Ливерпуле.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются подопечные Ливерпуля. Так, в компании William Hill принимают ставки на победу "красных" с коэффициентом 1.55, а на триумф Эвертона - с коэффициентом 6.00. Ничью здесь оценили в 4.20.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Эвертона - 6.00, победа Ливерпуля - 1.55, ничья - Эвертон.

Отметим, что матч Эвертон - Ливерпуль состоится 21 июня в 21:00 по киевскому времени.