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Эвертон - Ливерпуль: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

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Эвертон примет Ливерпуль в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Эвертон - Ливерпуль: прогноз букмекеров
Эвертон - Ливерпуль: прогноз букмекеров
Getty Images

В матче 30-го тура чемпионата Англии Эвертон примет Ливерпуль. Встреча состоится в воскресенье, 21 июня, на стадионе Гудисон Парк в Ливерпуле.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются подопечные Ливерпуля. Так, в компании William Hill принимают ставки на победу "красных" с коэффициентом 1.55, а на триумф Эвертона - с коэффициентом 6.00. Ничью здесь оценили в 4.20.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Эвертона - 6.00, победа Ливерпуля - 1.55, ничья - Эвертон.

Отметим, что матч Эвертон - Ливерпуль состоится 21 июня в 21:00 по киевскому времени.

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Теги: Эвертон, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, прогноз букмекеров, ставки на спорт, ставки букмекеров, чемпионат Англии
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