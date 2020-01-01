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Артета - о поражении от Брайтона: Сегодня мы просто отдали матч

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Специалист также прокомментировал травму голкипера своей команды.
Микель Артета
Микель Артета
Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о поражении своей команды в матче 30-го тура АПЛ против Брайтона (1:2). "Канониры" пропустили решающий гол в компенсированное время.

"Я действительно разочарован. Это недопустимо проигрывать вот так. Я знаю, что у нас достаточно молодой состав, но сегодня мы просто отдали матч. Мы обязаны были решать исход встречи раньше.

Думаю, игроки хорошо справились, мы сделали достаточно для победы, но вновь покинули поле, не набрав очков. Но этот поединок не похож на встречу с Манчестер Сити. Мы пропустили нелепые голы, и приходится страдать", - цитирует Артету BBC.

Также специалист высказался о травме голкипера Бернда Лено.

"Я считаю, что это случайность. Не думаю, что его хотели травмировать, но выглядит все это очень нехорошо. Сейчас нам остается ждать, бороться, сохранять позитивный настрой. Завтра будет новый день", - добавил специалист.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брайтон - Герта.

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Теги: Микель Артета, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, Брайтон, чемпионат Англии
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