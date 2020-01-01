Брайтон - Арсенал 2:1 видео голов и обзор матча АПЛ

"Чайки" в конце поединка вырвали победу над Арсеналом.

Брайтон - Арсенал: видео голов Getty Images

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги Брайтон на своем поле принимал Арсенал.

Гости первыми открыли счет в матче, однако впоследствии пропустили два мяча и потерпели поражение.

Стоит также отметить, что серьезную травму в конце первого тайма получил голкипер “канониров“ Бернд Лено.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брайтон - Арсенал:

Брайтон - Арсенал 2:1

Голы: Данк, 75, Мопе, 90+5 - Пепе, 68

Брайтон: Райан - Скелотто (Монтойя, 71), Уэбстер, Данк, Берн - Преппер, Биссума (Мак Аллистер, 90+4) - Муй (Марч, 46), Гросс (Коннолли, 71), Троссард (Стивенс, 87) - Мопе.

Арсенал: Лено (Мартинес, 41) - Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац - Пепе (Нельсон, 87), Себальос (Уиллок, 87), Гендузи, Сака (Тирни, 87) - Ляказетт (Нкетиа, 78), Обамеянг.

Предупреждения: Берн, Муй - Ляказетт.