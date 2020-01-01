Голкипер Арсенала получил серьезную травму колена
Бернд Лено покинул поле на 41-й минуте поединка.
В матче 30-го тура чемпионата Англии Арсенал на выезде уступил Брайтону со счетом 1:2.
Во время этого поединка серьезную травму получил голкипер "канониров" Бернд Лено. Под конец первого тайма вратарь неудачно приземлился после столкновения с форвардом Брайтона. Оказавшись на газоне, Лено начал громко кричать, и после осмотра медиков его унесли на носилках.
Лено заменили на 41-й минуте матча - его место занял Эмилиано Мартине. Предположительно, Бернд выбыл на длительный срок, но пока Арсенал не комментирует травму своего игрока.
Ранее сообщалось, что защитника Манчестер Сити, получившего травму в матче с Арсеналом, выписали из больницы.
Полная версия правил