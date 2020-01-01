Голкипер Арсенала получил серьезную травму колена

Бернд Лено покинул поле на 41-й минуте поединка.

В матче 30-го тура чемпионата Англии Арсенал на выезде уступил Брайтону со счетом 1:2.

Во время этого поединка серьезную травму получил голкипер "канониров" Бернд Лено. Под конец первого тайма вратарь неудачно приземлился после столкновения с форвардом Брайтона. Оказавшись на газоне, Лено начал громко кричать, и после осмотра медиков его унесли на носилках.

Лено заменили на 41-й минуте матча - его место занял Эмилиано Мартине. Предположительно, Бернд выбыл на длительный срок, но пока Арсенал не комментирует травму своего игрока.

Бернд Лено травмировал колено Getty Images

Ранее сообщалось, что защитника Манчестер Сити, получившего травму в матче с Арсеналом, выписали из больницы.