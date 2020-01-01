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Арсенал на последних минутах матча потерпел поражение от Брайтона

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"Чайки" вырвали победу благодаря голу на 5-й компенсированной минуте.
Брайтон обыграл Арсенал
Брайтон обыграл Арсенал
Getty Images

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги Брайтон на своем поле принимал Арсенал.

"Канониры" открыли счет на 68-й минуте встрече благодаря точному удару Пепе, однако спустя 2 минуты "чайки" восстановили паритет. Под занавес поединка Брайтон сумел вырвать победу - Мопе забил гол на 5-й компенсированной минуте.

Отметим, что в следующем туре Арсеналу предстоит на выезде сыграть с Саутгемптоном (25 июня), а Брайтон отправится в гости к Лестеру (23 июня).

Брайтон - Арсенал 2:1
Голы: Данк, 75, Мопе, 90+5 - Пепе, 68

Брайтон: Райан - Скелотто (Монтойя, 71), Уэбстер, Данк, Берн - Преппер, Биссума (Мак Аллистер, 90+4) - Муй (Марч, 46), Гросс (Коннолли, 71), Троссард (Стивенс, 87) - Мопе.

Арсенал: Лено (Мартинес, 41) - Бельерин, Мустафи, Холдинг, Колашинац - Пепе (Нельсон, 87), Себальос (Уиллок, 87), Гендузи, Сака (Тирни, 87) - Ляказетт (Нкетиа, 78), Обамеянг.

Предупреждения: Берн, Муй - Ляказетт.

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Теги: Брайтон, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии
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