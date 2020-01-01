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Лестер не сумел обыграть Уотфорд

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Команды расписали мировую, обменявшись голами в конце поединка.
Уотфорд и Лестер сыграли вничью
Уотфорд и Лестер сыграли вничью
Getty Images

В матче 30-го тура чемпионата Англии Уотфорд на своем поле принимал Лестер.

До конца поединка команды не забивали - впервые мяч залетел в сетку на 90-й минуте благодаря усилиям Чилвелла. Однако радоваться "лисам" пришлось недолго - на 4-й компенсированной минуте Уотфорд восстановил паритет.

Таким образом, Уотфорл и Лестер завершили поединок вничью, и набрали по одному баллу. Теперь в активе "лис" 54 пункта и по-прежнему третья позиция в АПЛ, а Уотфорд имеет 28 баллов и находится на 16-й строчке.

Уотфорд - Лестер 1:1
Голы: Доусон, 90+4 - Чилвелл, 90

Уотфорд: Фостер - Фемения (Мариаппа, 77), Кабаселе, Доусон, Масина (Холебас, 88) - Капу (Чалоба, 77), Хьюз - Сарр, Дукуре (Клеверли, 77), Перейра (Уэлбек, 69) - Дини.

Лестер: Шмайхель - Джастин, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл - Ндиди - Олбрайтон (Ихеаначо, 83), Тилеманс (Чаудхери, 76), Мэддисон, Барнс (Грей, 65) - Варди.

Предупреждения: Тилеманс

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Теги: Уотфорд, Лестер, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
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