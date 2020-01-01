Гвардиола провел переговоры с вингером Байера, который может заменить Сане

Манчестер Сити уже находится в поисках футболиста, который займет место Лероя Сане.

Игрок Байера Леон Бейли в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Express, главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола лично пообщался с 22-летним футболистом о возможно переходе в стан "горожан".

Стоит сказать, что Бейли должен заменить Лероя Сане, который не будет продлевать действующее соглашение с "горожанами" и собирается покинуть клуб после завершения сезона.

Ранее сообщалась главная трансферная цель Манчестер Сити.