Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола провел переговоры с вингером Байера, который может заменить Сане

Комментариев: 0
Манчестер Сити уже находится в поисках футболиста, который займет место Лероя Сане.
Леон Бейли
Леон Бейли
Getty Images

Игрок Байера Леон Бейли в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на Express, главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола лично пообщался с 22-летним футболистом о возможно переходе в стан "горожан".

Стоит сказать, что Бейли должен заменить Лероя Сане, который не будет продлевать действующее соглашение с "горожанами" и собирается покинуть клуб после завершения сезона.

Ранее сообщалась главная трансферная цель Манчестер Сити.

Поделись:
Теги: Лерой Сане, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, трансфер, Байер, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь