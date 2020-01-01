Гвардиола: 6-7 команд борются за путевку в ЛЧ, это как еще один титул

Наставник "горожан" отметил, что Ливерпуль выиграл чемпионскую гонку.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о задачах своей команды на оставшуюся часть сезона, а также о борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

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"Первые две игры очень важны для нас - нам нужно взять очки и как можно скорее обеспечить себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Ливерпуль выиграл чемпионскую гонку, но за места в ЛЧ сейчас ведут борьбу 6-7 команд.

Это как еще один трофей - мы боролись за 4 трофея в нынешнем сезоне, теперь появился еще один У нас отрыв от четвертого места в 15 баллов, и победа над Арсеналом - отличный рестарт сезона для нас", - приводит слова Гвардиолы Liverpool Echo.

Стоит также отметить, что по решению УЕФА Манчестер Сити отстранен от участия в Лиге чемпионов на два года за нарушения правил финансового фэйр-плей, а также выписал штраф в размере 30 миллионов евро. "Горожане" подали апелляцию в CAS, а решение объявят в июле.