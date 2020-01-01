Озил отказывается покидать Арсенал

Немец намерен отработать свой контракт до конца.

Руководство лондонского Арсенала намерено облегчить трансферный бюджет команды на следующий сезон.

Как сообщает ESPN, боссы “канониров“ намерены расстаться с полузащитником Месутом Озилом, который является самым высокооплачиваемым футболистом клуба, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю.

Арсенал считает, что продажа игрока в летнее трансферное окно разгрузит бюджет команды. Однако Озил не хочет уходить и намерен отработать свой контракт, который истекает летом 2021 года.

Отмечается, что “канониры“ пытались продать Месута еще прошлым летом, но его высокая зарплата помещала осуществить трансфер.

Напомним, что Манчестер Сити разгромил Арсенал в своем первом матче после рестарта АПЛ.