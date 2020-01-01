Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Моуринью: Я недоволен работой VAR в матче с Манчестер Юнайтед

Комментариев: 0
Команды сыграли вничью.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился мнением о ничьей в матче с Манчестер Юнайтед (1:1) в рамках АПЛ.

“Я недоволен одним пенальти и вторым. Я недоволен работой VAR. Арбитр может ошибиться, но VAR должен помогать в его работе.

Читай также: Моуринью рассказал о трансферных планах Тоттенхэма

Мы прекрасно знали, что в этом сезоне Манчестер Юнайтед получал много возможностей для пробития пенальти, поэтому все в штрафной площадке было опасно. Мы должны были действовать максимально аккуратно. Я очень недоволен двумя решениями арбитра.

Мне нравится отдача команды, организация, контроль и следование плану. Мы показали ту игру, которая не нравится МЮ, и я этим очень доволен. Плохо, что у нас не было достаточно игроков на скамейке, чтобы усилить игру.

В конце матча соперник стал больше доминировать, а мы устали и не могли эффективно прессинговать“, - заявил Моуриньо в интервью Sky Sports.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед.

Поделись:
Теги: Жозе Моуринью, Тоттенхэм, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь