Моуринью: Я недоволен работой VAR в матче с Манчестер Юнайтед

Команды сыграли вничью.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился мнением о ничьей в матче с Манчестер Юнайтед (1:1) в рамках АПЛ.

“Я недоволен одним пенальти и вторым. Я недоволен работой VAR. Арбитр может ошибиться, но VAR должен помогать в его работе.

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Мы прекрасно знали, что в этом сезоне Манчестер Юнайтед получал много возможностей для пробития пенальти, поэтому все в штрафной площадке было опасно. Мы должны были действовать максимально аккуратно. Я очень недоволен двумя решениями арбитра.

Мне нравится отдача команды, организация, контроль и следование плану. Мы показали ту игру, которая не нравится МЮ, и я этим очень доволен. Плохо, что у нас не было достаточно игроков на скамейке, чтобы усилить игру.

В конце матча соперник стал больше доминировать, а мы устали и не могли эффективно прессинговать“, - заявил Моуриньо в интервью Sky Sports.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед.