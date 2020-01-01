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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:1 видео голов и обзор матча АПЛ

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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: видео голов и обзор матча
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках чемпионата Англии Тоттенхэм на домашнем стадионе Тоттенхэм Хотспур принимал Манчестер Юнайтед.

“Шпоры“ вышли вперед на 27-й минуте благодаря голу Бергвейна. “Красные дьяволы“ смогли отыграться лишь под конец матча. Бруну Фернандеш уверенно реализовал пенальти.

На данный момент Манчестер Юнайтед идет на пятой позиции, имея в активе 46 очков. Что касается Тоттенхэма, то он расположился на восьмом месте с 42 пунктами.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед:

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Бергвейн, 27 - Бруну Фернандеш, 81 (с пенальти).

Тоттенхэм: Льорис - Орье, Санчес, Дайер, Дэвис - Уинкс, Сиссоко - Сон, Ламела (Жедсон Фернандеш, 70), Бергвейн (Ло Чельсо, 70) - Кейн.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф (Матич, 78), Магуайр, Шоу - Фред (Погба, 63), Мактоминей (Байи, 89 - Джеймс (Гринвуд, 62), Бруну Фернандеш, Рашфорд - Мартиаль (Игало, 78).

Предупреждение: Джеймс.

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Теги: Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, АПЛ, чемпионат Англии, видео голов, обзор матча, футбол
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