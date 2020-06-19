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Футболист Ньюкасла отказался выступать за сборную США из-за расизма

Комментариев: 2
Игрок не чувствует себя в безопасности.
ДеАндре Йедлин
ДеАндре Йедлин
Getty Images

Футболист Ньюкасла ДеАндре Йедлин заявил, что не будет играть за сборную США, об этом сообщает Sky Sports.

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По информации источника, игрок не хочет выступать за национальную команду страны, в которой существует угроза жизни для людей из-за цвета кожи.

Отмечается, Йедлин поддерживает решение АПЛ, которые предложили игрокам клубов выходить на матчи с надписью Black Lives Matter. 

Ранее фанаты в Минае потребовали освободить полицейского, убившего Флойда.

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Теги: ДеАндре Йедлин, Ньюкасл, футбол, массовые протесты
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Комментариев (2)
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DrFreeman    19.06.2020, 23:31
Оценка:  +1
DrFreeman
сказочный д@лбай0б))
DrFreeman    19.06.2020, 23:31
Оценка:  +2
DrFreeman
сказочный д@лбайоб))
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