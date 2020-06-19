Футболист Ньюкасла отказался выступать за сборную США из-за расизма

Игрок не чувствует себя в безопасности.

Футболист Ньюкасла ДеАндре Йедлин заявил, что не будет играть за сборную США, об этом сообщает Sky Sports.

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По информации источника, игрок не хочет выступать за национальную команду страны, в которой существует угроза жизни для людей из-за цвета кожи.

Отмечается, Йедлин поддерживает решение АПЛ, которые предложили игрокам клубов выходить на матчи с надписью Black Lives Matter.

Ранее фанаты в Минае потребовали освободить полицейского, убившего Флойда.