Футболист Ньюкасла отказался выступать за сборную США из-за расизма
Игрок не чувствует себя в безопасности.
Футболист Ньюкасла ДеАндре Йедлин заявил, что не будет играть за сборную США, об этом сообщает Sky Sports.
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По информации источника, игрок не хочет выступать за национальную команду страны, в которой существует угроза жизни для людей из-за цвета кожи.
Отмечается, Йедлин поддерживает решение АПЛ, которые предложили игрокам клубов выходить на матчи с надписью Black Lives Matter.
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