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Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед расписали мировую

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"Красных дьяволо" от поражения спас пенальти в ворота соперника.
Тоттенхэм и МЮ сыграли вничью
Тоттенхэм и МЮ сыграли вничью
Getty Images

В матче 30-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм на своем поле принимал Манчестер Юнайтед.

Обе команды понимали, что этот поединок имеет важное значение в борьбе за путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона, и, особенно, "шпорам" было необходимо зарабатывать три очка, чтобы сократить отставание от "красных дьяволов".

Правда, начали подопечные Моуринью не очень активно - больше владели мячом гости поля и создавали какие-то моменты, пусть и не особо опасные.

Рашфорд много работал у штрафной соперника, но первый по-настоящему серьезный момент у него появился только на 22-й минуте встречи - он пробивал по воротам Уго Льориса, но голкипер здорово отразил удар ногой. А через 5 минут после этого хозяева поля ответили точным ударом по воротам Де Хеа - Стивен Бергвейн протащил мяч через центральную зону и отправил "круглого" в сетку.

Стивен Бергвейн празднует гол в ворота МЮ
Стивен Бергвейн празднует гол в ворота МЮ
Getty Images

До конца тайма команды обменялись несколькими моментами, но не особо впечатляющими, а Дэниел Джеймс успел отхватить желтую карточку. Вторая половина встречи началась с атак манкунианцев. Особенно отличился Бруну Фернандеш, который с центра поля начал атаку, потом пробежал вперед, получил пас и пробил, но прям рядом со штангой.

С 60-х минут начались замены, и первыми их сделал Сульшер, выпустив Гринвуда и Погба. Последний, как потом оказалось, сыграл важную роль в финальном результате матча. Игра протекала достаточно активно, но без голов, и вот, когда до конца встречи оставалось 10 минут, Погба раскачал противника на фланге, вошел в штрафную и оказался на газоне. Арбитр сразу назначил пенальти, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш.

Бруну Фернандеш переигрівает Уго Льориса, забивая с пенальти
Бруну Фернандеш переигрівает Уго Льориса, забивая с пенальти
Getty Images

До конца встречи обе команды пытались забить, но так и не сумели. Матч так и завершился со счетом 1:1, так что теперь в активе Тоттенхэма 42 балла и все та же 8-я строчка в турнирной таблице АПЛ, а МЮ остался на 5-й позиции, имея в свем активе 46 пунктов.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
Голы: Бергвейн, 27 – Фернандеш, 81 (пен.)

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Санчес, Дайер, Дэвис – Уинкс, Сиссоко – Сон, Ламела (Жедсон Фернандеш, 70), Бергвейн (Ло Чельсо, 70) – Кейн

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван Биссака, Линделеф (Матич, 78), Магуайр, Шоу – Фред (Погба, 63), Мактоминей (Байи, 89) – Джеймс (Гринвуд, 62), Бруну Фернандеш, Рэшфорд – Марсьяль (Игало, 78).

Предупреждения: Джеймс

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Теги: Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, отчет о матче, чемпионат Англии
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