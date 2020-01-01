Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гвардиола: Сане уйдет из Манчестер Сити

Комментариев: 0
Немец отказался продлевать контракт с клубом.
Лерой Сане
Лерой Сане
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что Лерой Сане покинет “горожан“.

Читай также: Гвардиола: Манчестер Сити в хорошей форме

“Могу подтвердить, что Лерой не захотел подписывать новое соглашение с клубом. По сути, это означает, что он уйдет из Манчестер Сити.

Если в конце сезона два клуба придут к согласию, Сане сможет покинуть клуб, ели нет - он покинет Сити следующим летом, когда его контракт подойдет к концу.

Руководство команды предлагало Сане продлить контракт два или три раза, но он отказался. Нам нужны игроки, которые хотят играть за клуб и достигать целей. Лерой - замечательный парень. Я не имею ничего против него, но он хочет получить новый опыт“, - приводит слова Гвардиолы официальный сайт “горожан“.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити заинтересован в покупке игрока Реала.

Поделись:
Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, АПЛ, футбол, Лерой Сане
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь