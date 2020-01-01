Гвардиола: Сане уйдет из Манчестер Сити

Немец отказался продлевать контракт с клубом.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что Лерой Сане покинет “горожан“.

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“Могу подтвердить, что Лерой не захотел подписывать новое соглашение с клубом. По сути, это означает, что он уйдет из Манчестер Сити.

Если в конце сезона два клуба придут к согласию, Сане сможет покинуть клуб, ели нет - он покинет Сити следующим летом, когда его контракт подойдет к концу.

Руководство команды предлагало Сане продлить контракт два или три раза, но он отказался. Нам нужны игроки, которые хотят играть за клуб и достигать целей. Лерой - замечательный парень. Я не имею ничего против него, но он хочет получить новый опыт“, - приводит слова Гвардиолы официальный сайт “горожан“.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити заинтересован в покупке игрока Реала.