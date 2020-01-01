Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Моуринью рассказал о трансферных планах Тоттенхэма

Комментариев: 0
Португальский специалист хочет усилить команду летом.
Жозе Моуринью
Жозе Моуринью
Getty Images

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью раскрыл трансферные планы команды в летнее трансферное окно.

“Я не ожидаю, что мы сможем много потратить на трансферы. Думаю, что клуб постарается сохранить бюджетный баланс. Нам будут противостоять команды, которые имеют совершенно другие планы летом. Они усиливаются уже сейчас, хотя сезон возобновился всего несколько дней назад.

Вероятно, мы усилим две или три позиции. Я открыт к переменам, но пока даже не думаю об этом, потому что у нас впереди еще девять матчей“, - приводит слова Моуринью TeamTalk.

Напомним, сегодня, 19 июня, МЮ встретится с Тоттенхэмом в рамках 30 тура АПЛ. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи. Сморите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

Поделись:
Теги: футбол, Жозе Моуринью, Тоттенхэм, АПЛ, чемпионат Англии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь