Моуринью рассказал о трансферных планах Тоттенхэма

Португальский специалист хочет усилить команду летом.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью раскрыл трансферные планы команды в летнее трансферное окно.

“Я не ожидаю, что мы сможем много потратить на трансферы. Думаю, что клуб постарается сохранить бюджетный баланс. Нам будут противостоять команды, которые имеют совершенно другие планы летом. Они усиливаются уже сейчас, хотя сезон возобновился всего несколько дней назад.

Вероятно, мы усилим две или три позиции. Я открыт к переменам, но пока даже не думаю об этом, потому что у нас впереди еще девять матчей“, - приводит слова Моуринью TeamTalk.

Напомним, сегодня, 19 июня, МЮ встретится с Тоттенхэмом в рамках 30 тура АПЛ. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи. Сморите также прогноз и ставки букмекеров на матч.