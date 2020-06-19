Полиция конфисковала авто звездного полузащитника МЮ

Футболист был вынужден временно попрощаться со своим Rolls-Royce.

Британская полиция остановила полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба и конфисковала его Rolls-Royce Wraith Black Badge. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что футболист находился за рулем, когда ехал по дороге в графстве Чешир.

Дело в том, что француз не сменил номерной знак своего автомобиля. Машины на иностранных номерах, которые находятся на территории страны более полгода, должны быть зарегистрированы в Британии. А Погба нарушил эти правила, продолжая ездить на французских номерах.

Теперь Поль должен будет заплатить штраф в размере 150 фунтов и по 20 фунтов за каждый день простоя, после чего в течение семи дней сможет вернуть машину.

Ранее сообщалось, что юный защитник Манчестер Юнайтед подарил отцу роскошный Mercedes.