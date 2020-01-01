Клопп: Эвертон будет играть ровно столько, сколько мы им позволим

Немец отметил, что все игроки готовы к предстоящим поединкам.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч 30 тура чемпионата Англии против Эвертона.

“Сейчас я могу сказать, что все наши игроки готовы к матчу, но нам нам нужно проанализировать все еще раз. Несколько игроков тренировались больше, другие - меньше, но основная часть посещала все занятия.

“Мы должны быть на 100% дисциплинированными и получать удовольствие от происходящего на поле. Думаю, что они будут играть в футбол ровно столько, сколько мы им позволим“, - цитирует специалиста пресс-служба “красных“.

Отметим, что матч Эвертон - Ливерпуль состоится в воскресенье, 21 июня.