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Клопп: Эвертон будет играть ровно столько, сколько мы им позволим

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Немец отметил, что все игроки готовы к предстоящим поединкам.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч 30 тура чемпионата Англии против Эвертона.

“Сейчас я могу сказать, что все наши игроки готовы к матчу, но нам нам нужно проанализировать все еще раз. Несколько игроков тренировались больше, другие - меньше, но основная часть посещала все занятия.

“Мы должны быть на 100% дисциплинированными и получать удовольствие от происходящего на поле. Думаю, что они будут играть в футбол ровно столько, сколько мы им позволим“, - цитирует специалиста пресс-служба “красных“.

Отметим, что матч Эвертон - Ливерпуль состоится в воскресенье, 21 июня.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Эвертон, чемпионат Англии, АПЛ
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Источник: www.liverpoolfc.com

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