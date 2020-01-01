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Сульшер: Погба - чемпион мира, и мы хотим, чтобы это лидерство было на поле

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Норвежский специалист лестно высказался в сторону своего подопечного.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер оценил форму полузащитника команды Поля Погба.

“Без сомнений, у Поля был сложный сезон в этом году с множеством травм, но я вижу его менталитет и сосредоточенность сейчас, когда он в хорошей форме, тренируется. Думаю, что он готов снова играть и все доказать.

Я хочу того же от Поля, как и от всех остальных - выкладываться наилучшим образом, а Погба - один из лучших полузащитников в мире, поэтому мы ожидаем, что он будет постепенно улучшаться. Мы сможем вернуть его к лучшему. У Поля была очень хорошая карьера. Он победитель чемпионата мира, и мы хотим, чтобы это лидерство было на поле“, - цитирует Сульшера Goal.

Напомним, сегодня, 19 июня, МЮ встретится с Тоттенхэмом в рамках 30 тура АПЛ. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи. Сморите также прогноз и ставки букмекеров на матч.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии, АПЛ, Оле-Гуннар Сульшер, Поль Погба
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