Сульшер: Погба - чемпион мира, и мы хотим, чтобы это лидерство было на поле

Норвежский специалист лестно высказался в сторону своего подопечного.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер оценил форму полузащитника команды Поля Погба.

“Без сомнений, у Поля был сложный сезон в этом году с множеством травм, но я вижу его менталитет и сосредоточенность сейчас, когда он в хорошей форме, тренируется. Думаю, что он готов снова играть и все доказать.

Я хочу того же от Поля, как и от всех остальных - выкладываться наилучшим образом, а Погба - один из лучших полузащитников в мире, поэтому мы ожидаем, что он будет постепенно улучшаться. Мы сможем вернуть его к лучшему. У Поля была очень хорошая карьера. Он победитель чемпионата мира, и мы хотим, чтобы это лидерство было на поле“, - цитирует Сульшера Goal.

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