Защитника Манчестер Сити, получившего травму в матче с Арсеналом, выписали из больницы

Эрика Гарсию под конец поединка унесли с поля на носилках после столкновения со своим партнером по команде.

Эрика Гарсию уносят с поля после столкновения с Эдерсоном Getty Images

Защитник Эрик Гарсия, получивший серьезную травму в матче против Арсенала, был выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба "горожан".

"Эрика выписали из больницы после того, как он получил травму во время матча с Арсеналом. Его доставили в Манчестерскую королевскую больницу сразу после игры в качестве меры предосторожности.

В ближайшие дни за ним будут наблюдать, перед тем, как позволят вернуться к тренировкам и матчам", - говорится в заявлении клуба.

Эрика Гарсию уносят с поля после столкновения с Эдерсоном Getty Images

Напомним, почти в самом конце поединка в Гарсию врезался вратарь Манчестер Сити Эдерсон. Медики более 7 минут находились на поле, после чего унесли Эрика на носилках.

Отметим, что Манчестер Сити обыграл Арсенал со счетом 3:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.