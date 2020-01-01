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Защитника Манчестер Сити, получившего травму в матче с Арсеналом, выписали из больницы

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Эрика Гарсию под конец поединка унесли с поля на носилках после столкновения со своим партнером по команде.
Эрика Гарсию уносят с поля после столкновения с Эдерсоном
Эрика Гарсию уносят с поля после столкновения с Эдерсоном
Getty Images

Защитник Эрик Гарсия, получивший серьезную травму в матче против Арсенала, был выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба "горожан".

"Эрика выписали из больницы после того, как он получил травму во время матча с Арсеналом. Его доставили в Манчестерскую королевскую больницу сразу после игры в качестве меры предосторожности.

В ближайшие дни за ним будут наблюдать, перед тем, как позволят вернуться к тренировкам и матчам", - говорится в заявлении клуба.

Эрика Гарсию уносят с поля после столкновения с Эдерсоном
Эрика Гарсию уносят с поля после столкновения с Эдерсоном
Getty Images

Напомним, почти в самом конце поединка в Гарсию врезался вратарь Манчестер Сити Эдерсон. Медики более 7 минут находились на поле, после чего унесли Эрика на носилках.

Отметим, что Манчестер Сити обыграл Арсенал со счетом 3:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Манчестер Сити, эрик гарсия, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, травма, чемпионат Англии
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