Защитника Манчестер Сити, получившего травму в матче с Арсеналом, выписали из больницы
Эрика Гарсию под конец поединка унесли с поля на носилках после столкновения со своим партнером по команде.
Защитник Эрик Гарсия, получивший серьезную травму в матче против Арсенала, был выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба "горожан".
"Эрика выписали из больницы после того, как он получил травму во время матча с Арсеналом. Его доставили в Манчестерскую королевскую больницу сразу после игры в качестве меры предосторожности.
В ближайшие дни за ним будут наблюдать, перед тем, как позволят вернуться к тренировкам и матчам", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, почти в самом конце поединка в Гарсию врезался вратарь Манчестер Сити Эдерсон. Медики более 7 минут находились на поле, после чего унесли Эрика на носилках.
Отметим, что Манчестер Сити обыграл Арсенал со счетом 3:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.
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