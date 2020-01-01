В АПЛ зафиксировали один случай заражения коронавирусом

Состоялся очередной этап тестирования на COVID-19.

В Англии состоялся очередной, девятый, этап тестирования футболистов, тренеров и персонала клубов, выступающих в английской Премьер-лиге.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, в период с 15 по 16 июня тестирование прошли 1 541 человек, из которых был выявлен только один положительный результат.

За предыдущие восемь этапов тестирования было выявлено 16 зараженных COVID-19.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо прошли очередное тестирование на коронавирус.