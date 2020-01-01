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В АПЛ зафиксировали один случай заражения коронавирусом

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Состоялся очередной этап тестирования на COVID-19.
В АПЛ выявили 1 случай заражения коронавирусом
В АПЛ выявили 1 случай заражения коронавирусом
premierleague.com

В Англии состоялся очередной, девятый, этап тестирования футболистов, тренеров и персонала клубов, выступающих в английской Премьер-лиге.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, в период с 15 по 16 июня тестирование прошли 1 541 человек, из которых был выявлен только один положительный результат.

За предыдущие восемь этапов тестирования было выявлено 16 зараженных COVID-19.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо прошли очередное тестирование на коронавирус.

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Теги: чемпионат Англии по футболу, АПЛ, коронавирус, чемпионат Англии, тестирование, COVID-19
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