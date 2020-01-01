Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тоттенхэм - МЮ: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Англии

Комментариев: 0
Тоттенхэм примет Манчестер Юнайтед в рамках 30-го тура АПЛ. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Тоттенхэм - МЮ: прогноз на матч
Тоттенхэм - МЮ: прогноз на матч
Getty Images

В матче 30-го тура чемпионата Англии встретятся лондонский Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед. Поединок состоится в Лондоне на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в пятницу, 19 июня.

На данный момент “шпоры“ находятся на 8-й строчке турнирной таблице, набрав 41 балл, а МЮ - на 5-м месте, имея в активе 45 пунктов.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии минимальное преимущество у гостей поля. Так, в компании William Hill на победу подопечных Сульшера можно поставить с коэффициентом 2.40, а на команду Моуринью - с коэффициентом 3.00. Ничью здесь оценили в 3.40.

Подобного мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Тоттенхэма - 2.90, победа Манчестер Юнайтед - 2.45, ничья - 3.40.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед, которая начнется 19 июня в 22:15 по киевскому времени.

Поделись:
Теги: Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, букмекеры, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, ставки на спорт, АПЛ, чемпионат Англии
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь