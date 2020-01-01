Тоттенхэм - МЮ: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Англии

Тоттенхэм примет Манчестер Юнайтед в рамках 30-го тура АПЛ. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В матче 30-го тура чемпионата Англии встретятся лондонский Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед. Поединок состоится в Лондоне на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в пятницу, 19 июня.

На данный момент “шпоры“ находятся на 8-й строчке турнирной таблице, набрав 41 балл, а МЮ - на 5-м месте, имея в активе 45 пунктов.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии минимальное преимущество у гостей поля. Так, в компании William Hill на победу подопечных Сульшера можно поставить с коэффициентом 2.40, а на команду Моуринью - с коэффициентом 3.00. Ничью здесь оценили в 3.40.

Подобного мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа Тоттенхэма - 2.90, победа Манчестер Юнайтед - 2.45, ничья - 3.40.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед, которая начнется 19 июня в 22:15 по киевскому времени.