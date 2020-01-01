Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ

Тоттенхэм примет Манчестер Юнайтед в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Следите за этим противостоянием в онлайн-трансляции на нашем сайте.

В матче 30-го тура чемпионата Англии встретятся лондонский Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед. Поединок состоится в Лондоне на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум в пятницу, 19 июня.

Онлайн-трансляция матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед будет доступна в этой новости 19 июня, начиная с 22:15 по киевскому времени.

По итогам 29-ти туров “шпоры“ расположились на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 41 балл. Манкунианцы же набрали 45 очков, и сейчас занимают 5-ю строчку.

Стоит сказать, что в своей истории команды встречались уже 191 раз - лондонцы одержали 51 победу, манкунианцы - 91, а еще 49 поединков завершились вничью.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии небольшое преимущество у “красных дьяволов“.