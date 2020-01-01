Вернер прокомментировал переход в Челси

Немец уверен, что его ждет светлое будущее в команде.

Нападающий Лейпцига Тимо Вернер высказался о подписании контракта с Челси.

“Я рад присоединиться к Челси, горжусь, что перехожу в этот выдающийся клуб.

Хочу поблагодарить РБ Лейпциг, клуб и его болельщиков за четыре фантастических года. Вы навсегда в моем сердце.

Жду следующего сезона, который начнется с новыми одноклубниками, главным тренером и, конечно, фанатами Челси.

Вместе нас всех ждет успешное будущее“, - цитирует Вернера пресс-служба “синих“.

Напомним, Вернер присоединится к Челси в июле.