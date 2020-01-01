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Вернер прокомментировал переход в Челси

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Немец уверен, что его ждет светлое будущее в команде.
Тимо Вернер
Тимо Вернер
Getty Images

Нападающий Лейпцига Тимо Вернер высказался о подписании контракта с Челси.

“Я рад присоединиться к Челси, горжусь, что перехожу в этот выдающийся клуб.

Хочу поблагодарить РБ Лейпциг, клуб и его болельщиков за четыре фантастических года. Вы навсегда в моем сердце.

Жду следующего сезона, который начнется с новыми одноклубниками, главным тренером и, конечно, фанатами Челси.

Вместе нас всех ждет успешное будущее“, - цитирует Вернера пресс-служба “синих“.

Напомним, Вернер присоединится к Челси в июле.

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Теги: футбол, Тимо Вернер, Челси, чемпионат Англии, АПЛ
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Источник: chelseafc.com

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