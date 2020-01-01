Вернер согласовал контракт с Челси

Немец присоединится к "синим" в июле.

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер подписал контракт с Челси. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Отмечается, что футболист останется в Лейпциге до конца сезона, а к своей новой команде он присоединится в июле, когда пройдет в Англии медицинское обследование.

По информации СМИ, Челси заплатит за немца 60 миллионов евро.

Напомним, Вернер перешел в РБ Лейпциг в 2016 году. Ранее он представлял Штутгарт.