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Вернер согласовал контракт с Челси

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Немец присоединится к "синим" в июле.
Тимо Вернер
Тимо Вернер
Getty Images

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер подписал контракт с Челси. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Отмечается, что футболист останется в Лейпциге до конца сезона, а к своей новой команде он присоединится в июле, когда пройдет в Англии медицинское обследование.

По информации СМИ, Челси заплатит за немца 60 миллионов евро.

Напомним, Вернер перешел в РБ Лейпциг в 2016 году. Ранее он представлял Штутгарт.

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Теги: футбол, Тимо Вернер, Челси, чемпионат Англии, АПЛ
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Источник: www.chelseafc.com

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