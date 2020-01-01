Гвардиола: Манчестер Сити в хорошей форме

Наставник "горожан" переживает за Эрика Гарсию, который получил травму в матче с Арсеналом.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над Арсеналом (3:0) в рамках 28 тура чемпионата Англии.

“Мы все очень беспокоимся за Эрика Гарсию. Он реагировал неплохо, но нужно подождать. Он в сознании, это уже хорошо. Сейчас мы делаем дополнительные тесты.

В начале матча все было очень динамично, все хотели получить мяч. Начало было неспокойным, у нас были моменты. Было важно забить до перерыва.

Я доволен игрой команды, вижу, что она в хорошей форме, это отлично для следующих матчей“, - приводит слова Гвардиолы BBC.

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