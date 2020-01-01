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Манчестер Сити - Арсенал 3:0 видео голов и обзор матча АПЛ

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"Горожане" без проблем справились с соперником.

Манчестер Сити - Арсенал: видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Арсенал: видео голов и обзор матча
Getty Images

Манчестер Сити обыграл Арсенал в рамках 28 тура чемпионата Англии. Точными ударами отметились Стерлинг, Де Брюйне и Фоден.

В начале второго тайма за фол последней надежды красную карточку получил Давид Луис.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Арсенал:

Манчестер Сити - Арсенал 3:0
Голы: Стерлинг, 45+2, Де Брюйне, 51 (с пенальти), Фоден, 90+1.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Гарсия, Ляпорт (Фернандиньо, 70), Менди - Де Брюйне (Родри, 70), Гюндоган, Д. Силва (Б. Силва, 65) - Марез (Фоден, 65), Габриэль Жезус (Агуэро, 80), Стерлинг.

Арсенал: Лено - Бельерин, Мустафи, Мари (Давид Луис, 24), Тирни - Гендузи (Мэйтленд-Найлз, 67), Джака (Себальос, 8) - Нкетиа (Ляказетт, 67), Уиллок (Нельсон, 67), Сака - Обамеянг.

Предупреждения: Родри - Тирни.

Удаление: Давид Луис, 49 (фол последней надежды).

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Теги: футбол, Арсенал, Манчестер Сити, видео голов, обзор матча, чемпионат Англии, АПЛ
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