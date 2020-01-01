Манчестер Сити - Арсенал 3:0 видео голов и обзор матча АПЛ
Манчестер Сити обыграл Арсенал в рамках 28 тура чемпионата Англии. Точными ударами отметились Стерлинг, Де Брюйне и Фоден.
В начале второго тайма за фол последней надежды красную карточку получил Давид Луис.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити - Арсенал:
Манчестер Сити - Арсенал 3:0
Голы: Стерлинг, 45+2, Де Брюйне, 51 (с пенальти), Фоден, 90+1.
Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Гарсия, Ляпорт (Фернандиньо, 70), Менди - Де Брюйне (Родри, 70), Гюндоган, Д. Силва (Б. Силва, 65) - Марез (Фоден, 65), Габриэль Жезус (Агуэро, 80), Стерлинг.
Арсенал: Лено - Бельерин, Мустафи, Мари (Давид Луис, 24), Тирни - Гендузи (Мэйтленд-Найлз, 67), Джака (Себальос, 8) - Нкетиа (Ляказетт, 67), Уиллок (Нельсон, 67), Сака - Обамеянг.
Предупреждения: Родри - Тирни.
Удаление: Давид Луис, 49 (фол последней надежды).
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