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Давид Луис - о поражении от Ман Сити: Вся вина лежит только на мне

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Бразилец получил красную карточку в первом матче после возобновления сезона.
Давид Луис
Давид Луис
Getty Images

Защитник лондонского Арсенала Давид Луис прокомментировал поражение от Манчестер Сити (0:3) в рамках 28 тура чемпионата Англии.

“Это моя вина. Команда справилась отлично, особенно вдесятером. У нас прекрасный тренер, классные игроки, а вся вина лежит только на мне. Клуб проиграл из-за меня.

Также футболист прокомментировал свое будущее в клубе.

Я хочу играть за Арсенал, и это знает Артета. Он и сам хочет, чтобы я остался.

Я должен был принять решение о моем будущем, но еще не сделал это. У меня есть 14 дней, чтобы разобраться в себе. Но я люблю Лондон и продолжаю тренироваться“, - цитирует Луиса BBC.

Отметим, что Манчестер Сити разгромил Арсенал в своем первом матче после рестарта АПЛ.

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Теги: футбол, Арсенал, чемпионат Англии, АПЛ, Манчестер Сити
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