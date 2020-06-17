Астон Вилла и Шеффилд Юнайтед сыграли вничью в первом матче после возобновления АПЛ

Команды не смогли забить голов.

Сегодня, 17 июня, возобновился чемпионат Англии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В первом матче после возвращения Астон Вилла и Шеффилд Юнайтед сыграли в нулевую ничью.

Однако в поединке был зафиксирован скандальный момент. В конце первого тайма футболист гостей нанес удар по воротам Астон Виллы. Вратарь хозяев сумел зафиксировать мяч, но уже за линией ворот. Арбитр встречи не заметил этого эпизода и принял решение не засчитывать гол.

Not given as a goal... 🤯 pic.twitter.com/i8YVurUrZb — FourFourTweet (@FourFourTweet) June 17, 2020

Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед 0:0

Астон Вилла: Нюланд – Конса (Аль-Мухаммади, 76), Хоз, Мингз, Таргетт – Хурихэйн, Дуглас Луис, Макгинн (Накамба, 76) – Эль-Гази (Трезеге, 69), Дэвис (Саматта, 69), Грилиш.

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Башем, Иган, Робинсон – Болдок, Берге (Фримэн, 69), Норвуд, Ландстрем, Стивенс – Макберни (Муссе, 80), Шарп (Макголдрик, 69).

Предупреждения: Дуглас Луис – Ландстрем.