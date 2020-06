Астон Вилла и Шеффилд Юнайтед сыграли вничью в первом матче после возобновления АПЛ

Сегодня, 17 июня, возобновился чемпионат Англии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В первом матче после возвращения Астон Вилла и Шеффилд Юнайтед сыграли в нулевую ничью.

Однако в поединке был зафиксирован скандальный момент. В конце первого тайма футболист гостей нанес удар по воротам Астон Виллы. Вратарь хозяев сумел зафиксировать мяч, но уже за линией ворот. Арбитр встречи не заметил этого эпизода и принял решение не засчитывать гол.

Not given as a goal... 🤯 pic.twitter.com/i8YVurUrZb