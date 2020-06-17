Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Астон Вилла и Шеффилд Юнайтед сыграли вничью в первом матче после возобновления АПЛ

Комментариев: 0
Команды не смогли забить голов.
Астон Вилла и Шеффилд Юнайтед сыграли вничью
Астон Вилла и Шеффилд Юнайтед сыграли вничью
Getty Images

Сегодня, 17 июня, возобновился чемпионат Англии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В первом матче после возвращения Астон Вилла и Шеффилд Юнайтед сыграли в нулевую ничью.

Однако в поединке был зафиксирован скандальный момент. В конце первого тайма футболист гостей нанес удар по воротам Астон Виллы. Вратарь хозяев сумел зафиксировать мяч, но уже за линией ворот. Арбитр встречи не заметил этого эпизода и принял решение не засчитывать гол.

Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед 0:0

Астон Вилла: Нюланд – Конса (Аль-Мухаммади, 76), Хоз, Мингз, Таргетт – Хурихэйн, Дуглас Луис, Макгинн (Накамба, 76) – Эль-Гази (Трезеге, 69), Дэвис (Саматта, 69), Грилиш.

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон – Башем, Иган, Робинсон – Болдок, Берге (Фримэн, 69), Норвуд, Ландстрем, Стивенс – Макберни (Муссе, 80), Шарп (Макголдрик, 69).

Предупреждения: Дуглас Луис – Ландстрем.

Поделись:
Теги: Астон Вилла, Шеффилд Юнайтед, АПЛ, чемпионат Англии, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь