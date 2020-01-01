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Манчестер Сити разгромил Арсенал в своем первом матче после рестарта АПЛ

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Подопечные Гвардиолы уверенно стартовали после продолжительной паузы.
Манчестер Сити переиграл Арсенал
Манчестер Сити переиграл Арсенал
Getty Images

Первый после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, большой поединок чемпионата Англии оказался совершенно лишен интриги. Все пошло не по сценарию Микеля Артеты и его тренерского штаба с самого начала матча. Уже на 5-й минуте оступился и получил травму Гранит Джака, которому понадобилась замена.

Рахим Стерлинг во время атаки
Рахим Стерлинг во время атаки
Getty Images

В середине тайма травму получил и новичок команды Пабло Мари. Похоже, это событие стало ключевым в поединке, ведь вместо Мари вышел Давид Луис, который и стал главным кудесником победы “горожан“.

Ман Сити создавало много шансов у ворот Лено, но немецкий кипер и неудачливые форварды Сити никак не могли забить гол. Когда вроде как все уже собирались уходить на перерыв, Давид Луис решил подарить мяч Стерлингу, который в этот раз все же переиграл вратаря.

Рахим Стерлинг празднует гол в ворота Арсенала
Рахим Стерлинг празднует гол в ворота Арсенала
Getty Images

Во втором тайме Луис только сильнее дал понять, что он далек от того уровня игры, который от него ожидали в стане “канониров“. Бразилец на самом старте половины не успел за Риядом Марезом и придержал его руками. Арбитр тут же показал на точку, а виновнику продемонстрировал красную карточку.

Давид Луис заработал удаление
Давид Луис заработал удаление
Getty Images

Де Брюйне уверенно пенальти реализовал, а дальнейший сюжет матча был довольно предсказуем. Ман Сити иногда пытались забить еще, Арсенал пытался не пропустить еще и иногда бегать в контратаки.

В концовке, к сожалению, вновь на ровном месте случилось весьма страшное событие. Эдерсон на такой скорости влетел в своего одноклубника Эрика Гарсию, что над тем врачи колдовали более 7 минут, и все же увезли на носилках с кислородной маской, а лицо парня было в крови.

Эрика Гарсию уносят с поля после столкновения с Эдерсоном
Эрика Гарсию уносят с поля после столкновения с Эдерсоном
Getty Images

В игре 10 на 10 Ман Сити сумели забить еще. Агуэро был близок к точному удару, но мяч попал в штангу. Повезло, что рядом был Фоден и добил мяч в ворота. Разгромная победа “горожан“, к сожалению, без участия Александра Зинченко.

Фил Фоден после забитого мяча
Фил Фоден после забитого мяча
Getty Images

Манчестер Сити - Арсенал 3:0
Голы: Стерлинг, 45+2, Де Брюйне, 51 (с пенальти), Фоден, 90+1.

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Гарсия, Ляпорт (Фернандиньо, 70), Менди - Де Брюйне (Родри, 70), Гюндоган, Д. Силва (Б. Силва, 65) - Марез (Фоден, 65), Габриэль Жезус (Агуэро, 80), Стерлинг.

Арсенал: Лено - Бельерин, Мустафи, Мари (Давид Луис, 24), Тирни - Гендузи (Мэйтленд-Найлз, 67), Джака (Себальос, 8) - Нкетиа (Ляказетт, 67), Уиллок (Нельсон, 67), Сака - Обамеянг.

Предупреждения: Родри - Тирни.

Удаление: Давид Луис, 49 (фол последней надежды).

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Теги: Манчестер Сити, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, чемпионат Англии, отчет о матче
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