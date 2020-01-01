Манчестер Сити - Арсенал: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Англии

Манчестер Сити и Арсенал сыграют в рамках 28 тура АПЛ. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В Англии возобновляется сезон после паузы, вызванной пандемией коронавируса. В среду, 17 июня, в рамках 28 тура Премьер-лиги встретятся Манчестер Сити и Арсенал.

Встреча между командами будет проведена при пустых трибунах.

По мнению букмекеров, в предстоящем противостоянии преимущество на стороне гостей поля. Так, в компании William Hill, победу “горожан“ оценили в 1.32, а триумф Арсенала - в 9.50. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.50.

Точно такого же мнения придерживаются и букмекеры из bet365, которые установили следующие коэффициенты: победа Ман Сити - 1.30, победа подопечных Артеты - 9.50, ничья - 5.75.

Матч Манчестер Сити - Арсенал состоится в среду, 17 июня, в 22:15 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи.