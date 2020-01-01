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Гвардиола: Мы не готовы играть каждые три дня

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Наставник "горожан" заявил, что будет делать ротацию состава.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч с Арсеналом в чемпионате Англии.

“Мы готовы провести один поединок, но к играм каждый три-четыре дня не готовы. Придется делать ротацию, чтобы использовать всех игроки. Физически футболисты готовы неплохо.

Я очень жду возможности снова увидеть Микеля. Это один из самых приятных людей, которых я встречал. Мы знаем друг друга, и он знает все о нас. Артета сыграл большую и очень важную роль в наших последних успехах. Он помог нам стать теми, кем мы являемся.

О матче с Реалом в Лиге чемпионов никто не думает. Пока все мои мысли об Арсенале. После этого нам надо будет подумать о том, как восстановиться, чтобы провести поединок с Бернли“, - приводит слова Гвардиолы пресс-служба “горожан“.

Матч Манчестер Сити - Арсенал состоится в среду, 17 июня, в 22:15 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция встречи.

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Теги: футбол, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Арсенал, чемпионат Англии, АПЛ
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Источник: www.mancity.com

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