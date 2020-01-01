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Манчестер Сити - Арсенал: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии

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Манчестер Сити примет Арсенал в рамках чемпионата Англии. Следите за событиями противостояния в онлайн-трансляции на нашем сайте.
Манчестер Сити - Арсенал: онлайн-трансляция
Манчестер Сити - Арсенал: онлайн-трансляция

В среду, 17 июня, Манчестер Сити сыграет с Арсеналом в рамках 28 тура чемпионата Англии, который возвращается после карантина, вызванного пандемией коронавируса. 

Матч состоится в городе Манчестер на стадионе Этихад в 22:15 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Манчестер Сити - Арсенал, которая начнется в 22:15 по киевскому времени в этой новости.

Отметим, что на данный момент Манчестер Сити занимает второе место с 57 очками в активе. Арсенал, в сою очередь, занимает девятое место в таблице и имеет 40 очков. От зоны еврокубков “канониров“ отделяют 5 пунктов, так что до конца сезона главной целью гостей будет борьба за еврокубки.

За еврокубки Манчестер Сити борется в судах, оспаривая дисквалификацию УЕФА. А так команда Гвардиолы будет играть без турнирной мотивации, так как Ливерпуль уже практически недосягаем.

В матче первого круга “горожане“ в гостях разгромили Арсенал, забив три безответных гола уже в первом тайме.

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Теги: футбол, чемпионат Англии, Манчестер Сити, Арсенал, онлайн трансляция
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