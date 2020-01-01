Джеррард: После победы в АПЛ руководство Ливерпуля должно начать работу над статуей Клоппа

Англичанин считает нынешнего наставника "красных" лучшим тренером в мире.

Легенда Ливерпуля Стивен Джеррард высказался о нынешнем тренере команды Юргене Клоппе.

“Я считаю, что Юрген Клопп - лучший тренер в мире. Он пришел в Ливерпуль и сразу вывел его на новый уровень. Когда он начинал работу здесь, клуб даже не был в топ-4 АПЛ. А ему удалось выиграть Лигу чемпионов и первый за 30 лет титул в АПЛ.

Думаю, что Юрген должен быть вознагражден за это. В футболе мы часто ждем, пока люди не станут старше, прежде чем полноценно отдать должное их достижениям. Знаю, что владельцы клуба этого не допустят.

После победы в чемпионате Англии они должны начать работу над его статуей“, - приводит слова Джеррарда The Athletic.

Ранее Юрген Клопп рассказал, как Ливерпуль устроит чемпионский парад.