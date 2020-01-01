Манчестер Сити заинтересован в покупке игрока Реала
"Горожане" намерены приобрести защитника.
Футболист мадридского Реала, который ныне выступает за дортмундскую Боруссию на правах аренды, Ашраф Хакими может стать игроком Манчестер Сити, об этом сообщает AS.
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По информации источника, главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола лично заинтересован в приобретении защитника.
Отметим, что Хакими может продлить контракт с Реалом до 2025 года. Однако “шмели“ намерены продлить аренду защитника на следующий сезон.
В текущем сезоне Хакими провел 29 матчей за Боруссию Д, в которых забил пять голов и отдал десять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Санчо готов вернуться в Манчестер Сити.
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