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Манчестер Сити заинтересован в покупке игрока Реала

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"Горожане" намерены приобрести защитника.
Ашраф Хакими
Ашраф Хакими
Getty Images

Футболист мадридского Реала, который ныне выступает за дортмундскую Боруссию на правах аренды, Ашраф Хакими может стать игроком Манчестер Сити, об этом сообщает AS.

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По информации источника, главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола лично заинтересован в приобретении защитника. 

Отметим, что Хакими может продлить контракт с Реалом до 2025 года. Однако “шмели“ намерены продлить аренду защитника на следующий сезон.

В текущем сезоне Хакими провел 29 матчей за Боруссию Д, в которых забил пять голов и отдал десять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Санчо готов вернуться в Манчестер Сити.

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Теги: Ашраф Хакими, Реал Мадрид, Боруссия Дортмунд, футбол
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