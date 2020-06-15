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Коутиньо изъявил желание вернуться в Ливерпуль

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Бразилец готов пойти на снижение зарплаты.
Фелиппе Коутиньо
Фелиппе Коутиньо
Getty Images

Полузащитник Баварии Фелиппе Коутиньо, права на которого принадлежат Барселоне, может вернуться в Ливерпуль, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, бразильский полузащитник заинтересован в возвращение в стан “красных“. Игрок сообщил главному тренеру Ливерпуля Юргену Клоппу о своем намерение перейти в английский клуб.

Отмечается, что Коутиньо готов пойти на уменьшение зарплаты ради возвращения в Ливерпуль.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл за Баварию 32 матча, в которых забил девять голов и отдал восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться в АПЛ.

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Теги: Фелиппе Коутиньо, Барселона, Ливерпуль, футбол
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