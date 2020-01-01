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Артета: Обамеянг должен почувствовать, что в клубе его ценят

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Испанский специалист уверен, что футболист счастлив в Арсенале.
Микель Артета
Микель Артета
Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о будущем нападающего Пьером-Эмериком Обамеянгом.

“Я думаю, что наша обязанность - заставить его почувствовать, что продление контракта - правильный шаг в карьере. Чтобы сделать это, он должен почувствовать, что его ценят в Арсенале.

Ему нужно поверить, что клуб может двигаться вперед, а он станет ключевым игроком в этом процессе. Я доволен тем, как Пьер-Эмерик ведет себя, у меня хорошие отношения с ним. Я знаю, что Обамеянг счастлив в клубе.

У нас было много дискуссий с ним, его семьей и агентом, и я уверен, что мы сможем найти правильное решение для всех сторон“, - цитирует специалиста официальный сайт “канониров“.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов включиться в борьбу за Обамеянга.

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Теги: футбол, Микель Артета, Арсенал, Пьер-Эмерик Обамеянг
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Источник: www.arsenal.com

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