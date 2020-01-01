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Санчо готов вернуться в Манчестер Сити

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Англичанин открыт к предложению.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо готов вернуться в Манчестер Сити, об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, англичанин может вернуться в стан “горожан“. О таком решение Санчо рассказал своему окружению.

Однако главным претендентом на игрока является Манчестер Юнайтед. Руководство “шмелей“ намерено получить за Санчо не менее 115 миллионов фунтов, однако “красные дьяволы“ хотят снизить трансферную стоимость на футболиста.

В текущем сезоне Джейдон провел за Боруссию 39 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 19 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Санчо покинет Боруссию Д летом.

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Теги: Джейдон Санчо, Боруссия Дортмунд, футбол
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