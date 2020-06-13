С футболиста Челси сняли все обвинения в изнасиловании

Англичанин поблагодарил за поддержку.

С футболиста Челси Каллума Хадсона-Одои сняли все подозрения по делу об изнасиловании.

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По отношению к игроку было возбуждено уголовное дело, в котором он подозревался в изнасиловании. Каллум пригласил домой модель, с которой он провел время. Ночью сотрудники правопорядка прибыли на квартиру футболиста, где девушка и сообщила о преступлении.

“В то время, как в мире происходят серьезные события, вы, возможно, знаете о серьезных обвинениях, которые были выдвинуты против меня. Я молчал и помогал полиции в их расследовании, ведь знал, что скоро наступит день, когда мое имя будет очищено.

По итогам полного и тщательного расследования полиция сообщила, что не будет предпринимать дальнейших действий. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этот трудный период“, - написал Каллум в Instagram.

Ранее сообщалось, что Гусев подал в суд на бывшего одноклубника.