Переключиться на мобильную версию
Тренды:

С футболиста Челси сняли все обвинения в изнасиловании

Комментариев: 0
Англичанин поблагодарил за поддержку.
Каллум Хадсона-Одои
Каллум Хадсона-Одои
Getty Images

С футболиста Челси Каллума Хадсона-Одои сняли все подозрения по делу об изнасиловании.

Читай также: Стало известно, когда CAS вынесет решение о дисквалификации Манчестер Сити из ЛЧ

По отношению к игроку было возбуждено уголовное дело, в котором он подозревался в изнасиловании. Каллум пригласил домой модель, с которой он провел время. Ночью сотрудники правопорядка прибыли на квартиру футболиста, где девушка и сообщила о преступлении.

“В то время, как в мире происходят серьезные события, вы, возможно, знаете о серьезных обвинениях, которые были выдвинуты против меня. Я молчал и помогал полиции в их расследовании, ведь знал, что скоро наступит день, когда мое имя будет очищено.

По итогам полного и тщательного расследования полиция сообщила, что не будет предпринимать дальнейших действий. Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этот трудный период“, - написал Каллум в Instagram.

Ранее сообщалось, что Гусев подал в суд на бывшего одноклубника.

Поделись:
Теги: Каллум Хадсона-Одои, Челси, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь