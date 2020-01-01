Моуринью: Мы должны думать лишь о том, сколько очков мы можем завоевать

Португальский специалист нацелен на борьбу в чемпионате.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал возобновление чемпионата Англии, которое запланировано на 17 июня.

“Мы собираемся провести обычную подготовительную неделю, начиная с понедельника и заканчивая пятницей. После этого у нас есть еще два дня, а потом мы играем с Вест Хэмом, поэтому следующие десять дней будут очень напряженными.

Мы должны адаптироваться к этой новой реальности, что мы и пытались сделать все это время.

Нужно думать лишь о том, сколько очков мы можем завоевать и за какие позиции бороться. С фанатами или без фанатов, очки добываются на поле“, - отметил Моуринью в интервью официальному сайту “шпор“.

Ранее сообщалось, что в АПЛ зафиксировали два случая заболевания коронавирусом.