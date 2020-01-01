Сульшер - о будущем Санчеса: Иногда хороший стул не вписывается в общий интерьер комнаты

Норвежский специалист отметил, что в команде всегда есть место для качественных футболистов.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер высказался о нападающем команды, который на правах аренды выступает за Интер.

“Конечно, у нас есть место для хороших игроков и хороших людей. Давайте посмотрим, где мы будем по окончании сезона, потому что сейчас этот состав кажется многообещающим. Мы чувствуем, что находимся на пути к чему-то важному. Успех зависит от всех футболистов. Они здесь, чтобы достичь успеха. Речь идет об объединении команды.

Иногда вы решаете украсить свою гостиную, приобретаете новый стул или хороший диван, но он, возможно, не вписывается в общий интерьер комнаты. Сейчас самое важное для нас - завершение сезона. Мы держим в уме будущие титулы“, - цитирует Сульшера Daily Star.

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