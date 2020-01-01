Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сульшер - о будущем Санчеса: Иногда хороший стул не вписывается в общий интерьер комнаты

Комментариев: 0
Норвежский специалист отметил, что в команде всегда есть место для качественных футболистов.
Оле-Гуннар Сульшер
Оле-Гуннар Сульшер
Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер высказался о нападающем команды, который на правах аренды выступает за Интер.

“Конечно, у нас есть место для хороших игроков и хороших людей. Давайте посмотрим, где мы будем по окончании сезона, потому что сейчас этот состав кажется многообещающим. Мы чувствуем, что находимся на пути к чему-то важному. Успех зависит от всех футболистов. Они здесь, чтобы достичь успеха. Речь идет об объединении команды.

Иногда вы решаете украсить свою гостиную, приобретаете новый стул или хороший диван, но он, возможно, не вписывается в общий интерьер комнаты. Сейчас самое важное для нас - завершение сезона. Мы держим в уме будущие титулы“, - цитирует Сульшера Daily Star.

Ранее сообщалось, что Алексис Санчес может вернуться в Чили.

Поделись:
Теги: футбол, Оле-Гуннар Сульшер, Алексис Санчес, Манчестер Юнайтед
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь