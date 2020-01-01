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Саутгейт: Какой бы маршрут Санчо не избрал в АПЛ, он будет позитивным

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Наставник сборной Англии хотел бы увидеть футболиста в одном из английских клубов.
Джейдон Санчо
Джейдон Санчо
Getty Images

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал будущее вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо.

“По моему мнению, для сборной Англии, какой бы маршрут Санчо не избрал в АПЛ, он будет позитивным.

Он играет в Дортмунде, к нему там очень хорошо относятся и учат правильным вещам. Для нас не будет недостатком, если он останется там. Тем не менее, будет интересно увидеть Санчо в АПЛ, и как он адаптируется к этому чемпионату.

Самое главное, что он продолжает играть регулярно. Для его возраста это является ключом к его обучению и совершенствованию“, - цитирует Саутгейта Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед отказался выплачивать 115 млн фунтов за Санчо.

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Теги: футбол, Джейдон Санчо, АПЛ, Гарет Саутгейт
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