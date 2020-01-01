Саутгейт: Какой бы маршрут Санчо не избрал в АПЛ, он будет позитивным

Наставник сборной Англии хотел бы увидеть футболиста в одном из английских клубов.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал будущее вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо.

“По моему мнению, для сборной Англии, какой бы маршрут Санчо не избрал в АПЛ, он будет позитивным.

Он играет в Дортмунде, к нему там очень хорошо относятся и учат правильным вещам. Для нас не будет недостатком, если он останется там. Тем не менее, будет интересно увидеть Санчо в АПЛ, и как он адаптируется к этому чемпионату.

Самое главное, что он продолжает играть регулярно. Для его возраста это является ключом к его обучению и совершенствованию“, - цитирует Саутгейта Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед отказался выплачивать 115 млн фунтов за Санчо.