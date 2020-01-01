В АПЛ зафиксировали два случая заболевания коронавирусом

Один из положительных тестов сдал футболист.

В английской Премьер-лиге завершился восьмой тур тестирования на коронавирус. Об том сообщает пресс-служба АПЛ.

Проверку прошли 1200 футболистов и сотрудников клубов.

Отмечается, что в результате было обнаружено два позитивных теста на COVID-19. Один из них - у игрока Норвича, имя которого не сообщается.

Футболист проведет семь дней в самоизоляции, после чего снова пройдет еще один тест.

Ранее стал известен календарь ближайших туров АПЛ.