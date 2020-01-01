В АПЛ зафиксировали два случая заболевания коронавирусом
Один из положительных тестов сдал футболист.
В английской Премьер-лиге завершился восьмой тур тестирования на коронавирус. Об том сообщает пресс-служба АПЛ.
Проверку прошли 1200 футболистов и сотрудников клубов.
Отмечается, что в результате было обнаружено два позитивных теста на COVID-19. Один из них - у игрока Норвича, имя которого не сообщается.
Футболист проведет семь дней в самоизоляции, после чего снова пройдет еще один тест.
Ранее стал известен календарь ближайших туров АПЛ.
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