Стала известна приоритетная цель Манчестер Сити на летнее трансферное окно

"Горожане" планируют купить нового центрального защитника.

Манчестер Сити определился с позицией, которую собирается усилить в ближайшее трансферное окно.

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По информации ESPN, “горожане“ находятся в поиске нового центрального защитника. Такое решение принято из-за того, что Эмерик Ляпорт регулярно травмируется, а Николас Отаменди вовсе может покинуть клуб летом.

Отмечается, что в шорт-лист манчестерского клуба попал игрок Вильярреала Пау Торрес.

Также сообщается, что “горожане“ раздумывают над покупкой нового левого защитника. Кандидатом на подписание является Бена Чилвелл из Лестера, однако в его услугах также заинтересован Челси.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити подписал юного таланта из Утрехта.