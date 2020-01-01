Стала известна приоритетная цель Манчестер Сити на летнее трансферное окно
"Горожане" планируют купить нового центрального защитника.
Манчестер Сити определился с позицией, которую собирается усилить в ближайшее трансферное окно.
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По информации ESPN, “горожане“ находятся в поиске нового центрального защитника. Такое решение принято из-за того, что Эмерик Ляпорт регулярно травмируется, а Николас Отаменди вовсе может покинуть клуб летом.
Отмечается, что в шорт-лист манчестерского клуба попал игрок Вильярреала Пау Торрес.
Также сообщается, что “горожане“ раздумывают над покупкой нового левого защитника. Кандидатом на подписание является Бена Чилвелл из Лестера, однако в его услугах также заинтересован Челси.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити подписал юного таланта из Утрехта.
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