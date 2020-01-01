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Стала известна приоритетная цель Манчестер Сити на летнее трансферное окно

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"Горожане" планируют купить нового центрального защитника.
Манчестер Сити определился с приоритетом на лето
Манчестер Сити определился с приоритетом на лето
Getty Images

Манчестер Сити определился с позицией, которую собирается усилить в ближайшее трансферное окно.

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По информации ESPN, “горожане“ находятся в поиске нового центрального защитника. Такое решение принято из-за того, что Эмерик Ляпорт регулярно травмируется, а Николас Отаменди вовсе может покинуть клуб летом.

Отмечается, что в шорт-лист манчестерского клуба попал игрок Вильярреала Пау Торрес.

Также сообщается, что “горожане“ раздумывают над покупкой нового левого защитника. Кандидатом на подписание является Бена Чилвелл из Лестера, однако в его услугах также заинтересован Челси.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити подписал юного таланта из Утрехта.

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Теги: Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, трансферы
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