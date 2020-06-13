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Ярмоленко поддержал движение против расизма

Комментариев: 2
Украинец поддержал протесты - Black Lives Matter.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Футболист сборной Украины и Вест Хэма Андрей Ярмоленко поддержал движение Black Lives Matter (Жизнь черных имеет значение).

Вингер в Instagram разместил фото, выразив свою поддержку протестующим, которые борются за свои права.

Напомним, что сейчас по всему миру начались массовые протесты против расизма, которые связаны с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским.

Ранее Майк Тайсон почтил память погибшего в США афроамериканца.

Напомним, что полиция закрыла дело о расизме в матче Шахтер - Динамо.

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Теги: Андрей Ярмоленко, футбол, вне игры
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Комментариев (2)
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ЗЕленомойский    13.06.2020, 15:03
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Черные-это самые большие Рассисты. А движение против Рассизма -это Движение За Рассизм против Белых Людей.
ЗЕленомойский    13.06.2020, 15:03
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Черные-это самые большие Рассисты. А движение против Рассизма -это Движение За Рассизм против Белых Людей.
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