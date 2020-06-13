Ярмоленко поддержал движение против расизма

Украинец поддержал протесты - Black Lives Matter.

Футболист сборной Украины и Вест Хэма Андрей Ярмоленко поддержал движение Black Lives Matter (Жизнь черных имеет значение).

Вингер в Instagram разместил фото, выразив свою поддержку протестующим, которые борются за свои права.

Напомним, что сейчас по всему миру начались массовые протесты против расизма, которые связаны с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским.

Ранее Майк Тайсон почтил память погибшего в США афроамериканца.

Напомним, что полиция закрыла дело о расизме в матче Шахтер - Динамо.