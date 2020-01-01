Фернандеш: Я с нетерпением жду возобновления сезона

Португалец надеется, что его команда удачно завершит кампанию.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш высказался о возобновлении сезона в чемпионате Англии.

“Я с нетерпением жду возобновления сезона, чтобы мы могли закончить то, что начали.

Возможно, дела идут лучше, чем мы ожидали. Первая игра для нас после рестарта - хорошая возможность удачно начать.

Мы собираемся сделать все возможное, чтобы удачно завершить сезон“, - цитирует футболиста официальный сайт “красных дьяволов“.

Ранее стал известен календарь ближайших туров АПЛ.