Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фернандеш: Я с нетерпением жду возобновления сезона

Комментариев: 0
Португалец надеется, что его команда удачно завершит кампанию.
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш высказался о возобновлении сезона в чемпионате Англии.

“Я с нетерпением жду возобновления сезона, чтобы мы могли закончить то, что начали.

Возможно, дела идут лучше, чем мы ожидали. Первая игра для нас после рестарта - хорошая возможность удачно начать.

Мы собираемся сделать все возможное, чтобы удачно завершить сезон“, - цитирует футболиста официальный сайт “красных дьяволов“.

Ранее стал известен календарь ближайших туров АПЛ.

Поделись:
Теги: футбол, Бруну Фернандеш, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии, АПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: manutd.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь