Фернандеш: Я с нетерпением жду возобновления сезона
Португалец надеется, что его команда удачно завершит кампанию.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш высказался о возобновлении сезона в чемпионате Англии.
“Я с нетерпением жду возобновления сезона, чтобы мы могли закончить то, что начали.
Возможно, дела идут лучше, чем мы ожидали. Первая игра для нас после рестарта - хорошая возможность удачно начать.
Мы собираемся сделать все возможное, чтобы удачно завершить сезон“, - цитирует футболиста официальный сайт “красных дьяволов“.
Ранее стал известен календарь ближайших туров АПЛ.
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