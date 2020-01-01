Челси не может завершить трансфер Вернера из-за коронавируса
У футболиста нет возможности пройти медицинское обследование.
Форвард Лейпцига Тимо Вернер не может завершить оформление перехода в Челси из-за коронавируса. Об этом сообщает The Athletic.
Отмечается, что из-за карантинных ограничений у футболиста нет возможности пройти медобследование в Лондоне, потому что это нарушает правила, установленные Бундеслигой.
Представители Челси также не могут приехать в Германию, так как после возвращения в Англию их ожидает 14-дневная самоизоляция.
Ранее стала известна причина срыва трансфера Вернера в Ливерпуль.
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