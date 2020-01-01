Челси не может завершить трансфер Вернера из-за коронавируса

У футболиста нет возможности пройти медицинское обследование.

Форвард Лейпцига Тимо Вернер не может завершить оформление перехода в Челси из-за коронавируса. Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что из-за карантинных ограничений у футболиста нет возможности пройти медобследование в Лондоне, потому что это нарушает правила, установленные Бундеслигой.

Представители Челси также не могут приехать в Германию, так как после возвращения в Англию их ожидает 14-дневная самоизоляция.

Ранее стала известна причина срыва трансфера Вернера в Ливерпуль.