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Челси не может завершить трансфер Вернера из-за коронавируса

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У футболиста нет возможности пройти медицинское обследование.
Тимо Вернер
Тимо Вернер
Getty Images

Форвард Лейпцига Тимо Вернер не может завершить оформление перехода в Челси из-за коронавируса. Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что из-за карантинных ограничений у футболиста нет возможности пройти медобследование в Лондоне, потому что это нарушает правила, установленные Бундеслигой. 

Представители Челси также не могут приехать в Германию, так как после возвращения в Англию их ожидает 14-дневная самоизоляция.

Ранее стала известна причина срыва трансфера Вернера в Ливерпуль.

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Теги: футбол, Тимо Вернер, Лейпциг, Бундеслига, Челси, чемпионат Англии
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