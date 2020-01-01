Полузащитник Тоттенхэма пропустит матч с МЮ из-за шутки про коронавирус

Деле Алли получил одноматчевую дисквалификацию.

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли получил дисквалификацию на один матч за расистскую шутку про коронавирус. Таким образом, футболист пропустит первый поединок после возобновления сезона против Манчестер Юнайтед.

Кроме дисквалификации, FA оштрафовала Деле Алли на 50 тысяч фунтов и обязала его пройти образовательный курс.

“В ответ на решение FA я бы хотел снова извиниться за свое поведение, которое могло кого-то оскорбить. Это была совершенно плохая шутка про вирус, который повлиял на нас больше, чем мы могли представить.

Я благодарен за то, что FA не сочла мою шутку преднамеренно расистской, потому что я против расизма в любом проявлении. Нам следует осознавать, что мы говорим и делаем, а также то, как это могут воспринять остальные“, - цитирует Деле Алли официальный сайт Тоттенхэма.

Напомним, в феврале игрок попал в скандал из-за роликов о COVID-19.